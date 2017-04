Olbia Spring 2017: la Settimana Attiva in Edizione Speciale per il Giro d'Italia

Olbia Spring 2017 con le moltissime attività sportive e dinamiche che si possono praticare nel territorio di Olbia.

Dal 25 aprile al 6 maggio ogni giorno tante diverse attività sportive e di benessere.



Martedì 25 aprile

08:00 Esperienza Teleferica!

Olbia Ufficio Informazioni Turistiche

Canyoning Gallura ASD0039 393 3294998



09:00-20:00Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai 0039 339 6184490



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



10:00-17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail 0039 0789 34869



10:00-12:00 Escursione nautica boat excursion| Capo Figari| Olbia Boat Rental 0039 327 8979884| € 10,00



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia Molo Museo Archeologico Associazione Insula Felix 0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00|19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner Marina di Porto Rotondo

Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 0789 35308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine| Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona 0039 349 4543855



Mercoledì 26 aprile

08:30 Risveglio Yoga Yoga awakening Grand Hotel President Spirit of Ganesha Krama Yoga 0039 339 5006877



09:00-20:00 Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai0039 339 6184490



10:00-14:00 10 Percorsi benessere SPA | Hotel & Spa Ospitalità del Conte | 0039078924409



10:00-17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail0039 0789 34869



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia| Molo Museo Archeologico| Associazione Insula Felix0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00|19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner|Marina di Porto Rotondo | Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 0789 35308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine | Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona 0039 349 4543855



Giovedì 27 aprile

08:00-17:00 Canyoning| Olbia Ufficio Informazioni Turistiche| Canyoning Gallura ASD0039 393 3294998



09:00-17:00 Olbia Bike Sharing | Open day (bici gratis) | InfoPoint Aspo 0039 0789 52206



09:00-20:00 Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai0039 339 6184490



10:00-14:00 10 Percorsi benessere SPA | Hotel & Spa Ospitalità del Conte | 0039078924409



10:00- 17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail0039 0789 34869



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia| Molo Museo Archeologico| Associazione Insula Felix0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00|19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner|Marina di Porto Rotondo | Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 0789 35308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine| Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona0039 349 4543855



Venerdì 28 aprile

09:00-20:00Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai0039 339 6184490



10:00- 17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail 0039 0789 34869



10:00 Escursione nautica boat excursion| Capo Figari| Olbia Boat Rental 0039 327 8979884| € 10,00



10:00-14:00 10 Percorsi benessere SPA | Hotel & Spa Ospitalità del Conte | 0039078924409



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia| Molo Museo Archeologico| Associazione Insula Felix0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00|19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner|Marina di Porto Rotondo | Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 0789 35308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine| Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona0039 349 4543855



18:30- 19:30 Cozze e arselle del Golfo di Olbia|Olbia Ufficio Informazioni Turistiche | Associazione Insula Felix0039 388 1677058| Gratuito



Sabato 29 aprile

09:00-20:00 Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai0039 339 6184490



10:00 Festival Sport & Benessere| Porto Rotondo| CCN Porto Rotondo



10:00- 17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail0039 0789 34869



10:00-14:00 10 Percorsi benessere SPA | Hotel & Spa Ospitalità del Conte | 0039078924409



10:00-14:00 Canoa KayakTavolara|ASD Kayak Expedition 0039 349 8145709| € 15,00



10:00 Escursione nautica boat excursion| Capo Figari| Olbia Boat Rental 0039 327 8979884 € 10,00



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia| Molo Museo Archeologico| Associazione Insula Felix0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00| 19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner|Marina di Porto Rotondo | Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 0789 35308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine | Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona0039 349 4543855



18:30-19:30 Luci sulla costa | Conferenza sui fari con esposizione | Olbia Ufficio Informazioni Turistiche| Associazione Insula Felix0039 388 1677058| Gratuito



Domenica 30 aprile

09:00 5° Esposizione Canina| Green Horse Park|Gruppo Cinofilo Gallurese 0039 327 1070518



10:00 Festival Sport & Benessere| Porto Rotondo| CCN Porto Rotondo



09:00-17:00 Tecniche Alpinistiche | Climbing |Castello di Pedres |Canyoning Gallura ASD0039 393 3294998



09:00-20:00 Colazione Spring, Menù Energy, Aperitivo Sportivo| Marina di Porto Rotondo| Bar I Marinai0039 339 6184490



10:00-14:00 10 Percorsi benessere SPA | Hotel & Spa Ospitalità del Conte | 0039078924409



10:00-14:00 Canoa KayakTavolara|ASD Kayak Expedition 0039 349 8145709 € 15,00



10:00- 17:00 Discovery Scuba Diving & SUP| Marina di Porto Rotondo| Centro Sub Porto Rotondo/Extreme Sail0039 0789 34869



10:00-18:00 Windsurf e Sup| Spiaggia di Marinella| Buena Onda Surf 0039 335 8206172



10:00 Escursione nautica | Boat excursion| Capo Figari| Olbia Boat Rental 0039 327 8979884 € 10,00



11:00-13:00| 16:00-18:00 Tour del Golfo di Olbia| Molo Museo Archeologico| Associazione Insula Felix0039 388 1677058 € 18,00



12:00-15:00|19:00-22:00 Spring Lunch & Dinner|Marina di Porto Rotondo | Ristorante Pizzeria Il Pomodoro 0039 078935308



15:00 Giorni DiVini visite a vigneti e cantine| Wine excursion| Olbia Sardegna Bella & Buona0039 349 4543855



18:30-19:30 Gallura preistorica | Conferenza archeologica | Ufficio Informazioni Turistiche| Associazione Insula Felix0039 388 1677058| Gratuito Giro al Museo | Visita guidata Museo Archeologico | Associazione ArcheOlbia 0039 345 6328150