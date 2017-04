Un marchio di qualità per il Torrone di Tonara

Torrone e Tonara : il binomio vincente attraversa e rinforza da sempre la storia, la cultura e le tradizioni di una comunità capace, attiva e intraprendente.



La produzione del dolce tipico, che nasce da un impasto di ingredienti mescolati con competenza e secondo una ricetta antica , è un’arte che si tramanda.



Per valorizzare e tutelare il prodotto d’eccellenza di cui il centro barbaricino è la capitale indiscussa, i torronai tonaresi hanno deciso di unirsi al fine di creare un marchio comune che certifichi qualità e provenienza e che attesti il rispetto della lavorazione artigianale in contrasto con le varie forme di plagio e clonazione che ne sviliscono le peculiarità e l’autenticità.

“Il torrone a Tonara rievoca l’appartenenza ad un passato animato da artigiani esperti e lavoratori abili che hanno saputo produrre qualità con l’esercizio di un mestiere” sostengono i produttori del dolce tipico.

“ Unione Torronai Tonara è il marchio che tutela il prodotto più rappresentativo del nostro paese, è un segno distintivo che certifica l’origine, accompagna la promozione, mette in risalto la valenza identitaria e si traduce in un considerevole valore commerciale per le imprese che ne fanno parte.

E’ un segno che consente di distinguere il nostro operato, di renderci riconoscibili, forti e competitivi”.

Gianluigi Noli, vicesindaco, assessore alle attività produttive e diretto interessato in quanto produttore del dolce tipico locale, ribadisce l’intento che mette insieme le diverse realtà operative del paese.