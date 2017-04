Chez Dante's: la tradizione incontra l'innovazione

A volte bastano le nostre attitudini ad ispirarci, a volte è necessario entrare in un modo nuovo e imparare a conoscerlo, a volte c'è una vecchia lettura, un romanzo storico, noto a tanti, per farci sentire come un personaggio, per farci provare lo stesso gusto per la libertà di fare.



Questo potrebbe essere ciò che è accaduto a Dante Daga, un giovane barbaricino di 28 anni, tanta esperienza, studio, passione e la volontà di raccontare la propria terra in chiave moderna attraverso le sue creazioni culinarie.



Dove? Da Chez Dante's , nome dei suoi due ristoranti: uno situato a Nuoro e l'altro a San Teodoro, la cui prossima apertura sarà a Pasqua e Pasquetta 2017.



Dante ha scelto uno staff composto da giovani professionisti con un bagaglio di esperienze raccolte in giro per il mondo e la voglia fortissima di riportarle qui, nella loro terra.



L'obiettivo resta, quindi, quello di valorizzare i prodotti locali e rivisitarli in chiave moderna e creativa.



I piatti Dante's sono il risultato di un accurato lavoro di ricerca e studio del territorio e delle esigenze della clientela, si lavora sulla stagionalità dei prodotti e si collabora con piccoli produttori/fornitori per garantire la qualità delle materie prime sia nella ristorazione che nella pizza e nella panificazione.





Da Chez Dante's potrete trovare la Pizza Gourmet, la metropizza, pane e focaccia (farro - soia - integrale e semi integrale) a doppia e lunga lievitazione, menù per celiaci, menù vegetariani, menù vegani, sushi.



Chez Dante's a San Teodoro aprirà per Pasqua e Pasquetta e propone ai suoi ospiti un menù Dante's e un menù Dante's vegetariano.

Una nuova location circondata da ampi giardini, olivi e sugherete, situata in località Li Scopi a due passi dal centro di San Teodoro e dalle spiagge più suggestive della Sardegna.

Lo trovate in via Li Scopi (Ex Ristorante LI Scopi).



Info e prenotazioni: via Mannironi 35

345 16 24 844



