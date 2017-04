Álvaro Soler arriva a Cagliari all'Arena Sant'Elia con il "Summer Tour 2017"

L'evento dell'estate, Álvaro Soler , il cantautore spagnolo che sta spopolando nelle classifiche radiofoniche, nel web e nelle tv italiane, a grande richiesta live ritorna in Italia con il suo " Summer Tour 2017 " e un'unica data in Sardegna, a Cagliari, il 24 agosto all'Arena Sant'Elia .



Tredici dischi di platino in soli due anni dal suo debutto, grazie al successo in radio e di vendita dei singoli "El Mismo Sol", "Sofia", "Libre" e "Eterno agosto", e ovunque un successo straordinario nelle quattro date italiane del tour invernale che hanno registrato quest'anno il tutto esaurito, tra febbraio e marzo.

Pop a Impatto Zero - Festival Musica e Spettacoli

Box Office Sardegna

LiveTicket

Ticketone

Per l'unico concerto nell'isola, inserito all'interno della rassegna "", firmata SEM Organizzazione in collaborazione con Immagine Events, sono già disponibili i biglietti (parterre in piedi e tribuna numerata) in prevendita alin V.le Regina Margherita n. 43 a Cagliari - tel. 070/657428 e nei circuiti www.liveticket.it ) e www.ticketone.it ).La tappa estiva nel capoluogo sardo sarà perfetta per accogliere un "Eterno Agosto", titolo del disco che il giovanissimo cantante (e autore dei brani) originario di Barcellona porterà dal vivo sul palco.Un inno alla vita e ai colori in cui lasciarsi travolgere dai ritmi del pop latino e dalla contagiosa allegria nelle celebri hit che hanno reso famoso il giovanissimo Soler in tutto il mondo, tra cui anche il nuovo singolo "Animal" in radio dai primi di febbraio.Il concerto avrà inizio alle 21.30 mentre l'apertura delle porte dell'Arena Sant'Elia sarà alle 18.30.Info: www.spettacoliemusica.it L'organizzazione declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.A soli 26 anni Álvaro Tauchert Soler, nato a Barcellona da padre tedesco e madre per metà spagnola e per metà belga, può vantare 36 dischi d'Oro e di Platino in tutto il mondo e duecento milioni di stream a cui si aggiungono le visualizzazioni su You Tube e Vevo dove i suoi video hanno collezionato oltre 450 milioni di views.A diciassette anni entra come cantante e tastierista nella band Urban Lights costituita da tre membri (tra cui suo fratello) con il quale ha partecipato al talent show Tú sí que vales.Dopo la laurea in Design industriale conseguita alla Scuola di Ingegneria e Design all'Università di Barcellona si trasferisce a Berlino nel 2015 dove inizia la sua attività da solista.Pubblica quindi il singolo "El mismo sol", che diventa presto un brano di successo in Italia e in Svizzera.Nell'aprile 2016 esce con il secondo singolo "Sofia" che anticipa la riedizione nello stesso anno per l'Italia del primo disco "Eterno Agosto", pubblicato nel 2015.Nell'edizione del 2016 il disco vede anche la collaborazione di alcuni artisti nazionali e internazionali come Max Gazzè in "Sonrio", una rivisitazione in lingua spagnola della celebre "La vita com'è" dell'artista romano, della cantante salentina Emma nel brano "Libre" e la versione inglese di "El mismo sol" (Under the same sun) che vede Alvaro duettare con la superstar latina Jennifer Lopez.Sempre del 2016 la sua partecipazione alla decima edizione del talent show italiano X Factor in qualità di giudice, che ha visto la vittoria del gruppo da lui capitanato, i "Soul System".