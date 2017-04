Prosegue la campagna di pulizia e bonifica delle zone "abbandonate" di Olbia

Prosegue la campagna di pulizia e bonifica delle zone "abbandonate" della città.





Questa mattina nunerosi volontari capitanati dall’assessore allo Sport Silvana Pinducciu, si è ritrovato in zona Mogadiscio per pulire una zona ad altissimo valore ambientale, ormai piena di spazzatura gettata incivilemente dai balordi che non amano, a questo punto, la nostra bellissima terra.





Un'altra straordinaria iniziativa dopo quella di bonifica del Faro simbolo di Olbia.





Rinnoviamo quindi un plauso all'assessore Pinducciu e all'amministrazione comunale.