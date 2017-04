Studio Dentistico Dr. Lucio Vicini una garanzia per la cura del sorriso a Olbia

Lo Studio Dentistico Vicini rappresenta un eccellente spazio terapeutico dove i pazienti possono trovare cure odontoiatriche aggiornate alle ultime applicazioni di questo delicatissimo settore.

Lo studio dispone di attrezzature di prim'ordine, avvalendosi però di un tesoro che va al di là di qualsiasi ritrovato tecnologico: l'esperienza di un gruppo di lavoro affiatato e di elevatissima professionalità.

L'obiettivo è quello di fornire un ambiente sereno e professionale supportato da tecnologie e servizi sempre in costante miglioramento cercando di tenere il passo con le innovazioni che in questo campo recentemente divengono sempre più consistenti tra le quali l'Implantologia con Protesi Immediata in 24/48h.

Il paziente è al primo posto poiché la soddisfazione è garanzia del nostro successo.