Anche la Sardegna celebra la Settimana Mondiale del Cervello

L’iniziativa coinvolge come ogni anno psicologi, neuroscienziati e altri professionisti del settore della salute.

È la Settimana Mondiale del Cervello, campagna coordinata dalla European Dana Alliance for the Brain in Europa e dalla Dana Alliance for Brain Initiatives negli Stati Uniti che quest’anno si svolge tra il 13 e il 19 marzo.

Dal 13 al 19 marzo 2017 anche in Italia si celebra il cervello

In Italia l’evento è animato da Hafricah.NET, portale di divulgazione neuroscientifica e partner ufficiale della Dana Foundation, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e di moltissime istituzioni pubbliche e private.

Tra il 13 e il 19 Marzo tutta l’Italia sarà animata da una serie di eventi completamente gratuiti a tema cervello che testimoniano l'entusiasmo di singoli professionisti, associazioni, centri di ricerca, cultori della materia, appassionati, pazienti, insegnanti. In programma oltre trecento appuntamenti in più di centocinquanta città italiane: laboratori interattivi, screening, mostre, cineforum, dibattiti, tour guidati nei centri di ricerca e tanto altro.

La Settimana Mondiale del Cervello quest'anno ha reso operative molte professioniste della Sardegna che hanno competenza più prettamente nelle neuroscienze e nella neuropsicologia.

Sono stati promossi così 14 eventi in tutta l'isola, distribuiti nelle aree di Cagliari, Oristano, Nuoro e dell’Ogliastra.

Durante la settimana del cervello, nel territorio sarà possibile contattare gli studi aperti dei professionisti del settore che riceveranno gratuitamente su appuntamento per uno screening o una valutazione. Sarà possibile accedere a delle consulenze psicologiche sui disturbi dell'apprendimento e/o per i familiari in cui sono presenti persone con disturbi o malattie quali le demenze.

La Settimana è dedicata anche all'incontro con le diverse comunità attraverso degli incontri e seminari sul funzionamento del cervello, sulle pratiche legate alle neuroscienze e sul benessere delle persone. Gli interessati potranno inoltre partecipare a delle sessioni di training dove saranno svolti esercizi per il potenziamento delle funzioni cognitive come la memoria, attenzione, linguaggio per le persone della terza e quarta età, che combattono quotidianamente il normale declino cognitivo legato all'età.

Sono presenti anche tanti laboratori e workshop esperenziali per sperimentare diversi ambiti del mondo del cervello. Inoltre, sia a Cagliari che a Nuoro ci saranno delle mostre con le opere dei ragazzi delle scuole della primaria Sacro Cuore Ludum School di Cagliari, del Liceo Scientifico di Nuoro e della Scuola dell'infanzia di Siniscola.

L’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini i dati della ricerca neuroscientifica, per sensibilizzare al mantenimento di una buona salute cerebrale e all’assunzione di corrette abitudini quotidiane, indispensabili per prevenire malattie.

Il calendario è costantemente in evoluzione sul sito www.settimanadelcervello.it e sulla pagina Facebook “Settimana Mondiale del Cervello”.

