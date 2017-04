Alghero Capitale del Fair Play 2018

Il fascino e la storia che si respira in questa antica e solare città sono caratteristiche ormai conosciute a livello internazionale, tanto da meritarsi un premio: "Alghero ha uno straordinario bagaglio di peculiarità storiche e un'offerta culturale, artistica ed etica che ne fa un esempio quasi unico a livello nazionale" , per questo il Comitato nazionale italiano Fair Play, che celebra il suo ventitreesimo congresso, ha deciso di proclamare ufficialmente Alghero come "Città mediterranea Capitale del Fair Play 2018."



La proclamazione si terrà Domenica 12 marzo , alle ore 12 nella Sala Conferenze Lo Quarter in largo San Francesco.