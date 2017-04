Francesco, o @ch_ecco, il ragazzo con un tavolo che tavolo non è

L'aria è grigia e densa. Non entra tanta luce dalla finestra. I comignoli hanno colorato di fumo ogni cosa. Io sono lì, in quella cucina, terribilmente annoiata, provo a reagire inventandomi qualche attimo di gioco, ma vengo presto distratta, imballata da quel fuoco stanco e dalla malinconia di quella donna che sorregge la sua fronte, tentando di scacciare via i demoni che l'accompagnano da tutta la vita o solo da un po'.

Spesso la guardo, conosco i solchi del suo viso e delle sue mani perfettamente, i colori, le macchie scure di cellule appassite.

Francesco

E' lì che crea i suoi momenti. Anzi non crea, vive.

Francesco racconta tra bucce di arance sanguinelle un mio sogno o la mia realtà

Francesco racconta il profumo della cannella

Francesco è un "Ragazzo che monda un frutto".

attimi naturali delle sue giornate

e non è forse per questo che l'arte nasce e fa parte di noi anche quando non ce ne accorgiamo?



Francesco continua a tirare ed allargare la sciarpa attorno al collo

La amo e la do per scontata, su quella sedia, su quell'angolo tra la finestra e il camino, dove rimarrà per sempre., o, ha un tavolo che tavolo non è, ed una sedia che non è di sua nonna ma è come se lo fosse.Non ore ed ore, ma il tempo che serve, il tempo che basta per amare ingredienti ed elementi tra le sue mani nodose, bianche, e le sue braccia così umane, familiari e distanti.e guardo quello scatto pensando a me bambina troppo sensibile, troppo forte e troppo grande., l'intima femminilità del giglio, il rosso di una rapa come una lingua di bue tagliata a fette su un tagliere, la robustezza del cavolo nero, il nero bollente di un caffè lungo, il bianco e l'arancio di uova che ho voglia di mangiare adesso, il verde smeraldo, il verde pino, il verde marino di altri sette ingredienti.Un Caravaggio moderno e reale, a portata di mano, a portata die del suo profilo che dice di lui e di noi, con una sensibilità straordinaria per il dettaglio e per l'emozione. Se glielo chiedete svierà tutto parlando di, ma poi inizia a gesticolare, a dimenticare di bere il caffè che ha davanti, perché chi ama ha visto quegli "attimi naturali", quegli scatti, quei quadri, quegli stati di vita che smettono di annoiarmi.Si, è così, siamo sommersi dalle immagini ed io mi annoio, finché non trovo quel tavolo che tavolo non è, con le arance e tutto il resto, e c'è Francesco, e ci sono io e c'è emozione e sentimento,, come per tentare di scoprire, mostrare quanto c'è in lui, quanto vorrebbe dire, mentre mi spiega che molte cose non sono andate come avrebbe voluto, ma che forse tutto è andato al proprio posto.Al proprio posto su quel tavolo, che tavolo non è, su quella sedia che non è di sua nonna ma è come se lo fosse, su quel canovaccio bianco e stanco che ancora fa il suo dovere, con quello spazio vuoto da riempire, con il secondo piatto da svuotare, con la condivisione di tante braccia e di tante mani."E' questo ciò che preferisco" dice. Eppure io continuo a vedere solo lui, al proprio posto."Sei al giusto posto, Francesco" su quel tavolo, che tavolo non è.