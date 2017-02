Thiesi: il maltempo non ferma “Rochitas in festa”

Il maltempo annunciato non ha dato tregua fino al tardo pomeriggio di sabato, mettendo alla prova la macchina organizzativa che ha coinvolto Amministrazione comunale, Associazioni culturali tiesine e Pro Loco. Ma l’edizione 2017 di “Rochitas in festa”, manifestazione gastronomica ormai consolidata in paese, è andata ugualmente a buon fine facendo registrare un discreto successo.

Per le viuzze del centro storico diversi gruppi di visitatori, alcuni arrivati in pullman da varie zone dell’hinterland, hanno sfidato il freddo e l’umidità per scoprire le eccellenze della tradizione gastronomica e l’ospitalità tiesina.