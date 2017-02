Giovani, sardi ed emigrati: Andrea e quella costante voglia di tornare a casa

Le poche righe che seguono le ho scritte mentre aspettavo l'aereo in un giorno come tanti.

Un altro check-in fatto poche ore prima della partenza, valigia piena di profumi e sapori della mia Terra, corsa in aeroporto, baci e abbracci con le persone a me care, l'ennesimo ritardo e via si parte. Si va "fuori", si va a lavorare... Si perché qua non c'è niente, qua vanno avanti solo le persone con le conoscenze giuste, qua ci chiudono le fabbriche e non sappiamo neanche il motivo, qua che noia, invece chissà a Milano quanto ti diverti, qua puoi fare solo il cameriere, qua uff oggi a lavoro non vado, qua se vuoi lavorare le condizioni sono queste sennò quella è la porta, qua c è rassegnazione, qua ci vuole coraggio per restare e lottare, qua è colpa dei politici, qua c' è chi, per lavorare, si alza quando il sole non è ancora sorto e va a letto che è tramontato da ormai troppo tempo, qua ci illudono e poi ci abbandonano, qua siamo capaci solo a lamentarci, qua devo fare due lavori per campare, mi sa che vado in Inghilterra lì ho una buona paga e non mi sfruttano...