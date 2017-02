Sarà il cantante-pastore Gian Daniele e la sua Desolina a ricevere il Premio "Sardo dell'Anno 2016"

Una valanga di voti ha decretato il “sardo dell’anno” che si è imposto sulla rosa di candidati con il 54% delle preferenze. Sarà il cantante-pastore Gian Daniele di Perfugas a ricevere il Premio Sardegna Live 2016, che con i suoi video postati in rete in compagnia della pecora Desolina è diventato un vero e proprio fenomeno della rete, guadagnando visibilità anche sul territorio nazionale.

Una vittoria netta, certificata da decine di migliaia di voti, ha incoronato l’insolita coppia che con una serie di esilaranti sketch e surreali scenette ha conquistato il pubblico dei social.

Il Premio sarà consegnato da Maria Giovanna Cherchi, vincitrice dello scorso anno, nel corso di una grande festa presentata da Giuliano Marongiu, durante la quale interverranno numerosi ospiti della tradizione e dello spettacolo isolano.

Il giovane, già noto alle piazze per le sue esibizioni canore in lingua sarda grazie alle quali ha vinto il Trofeo Usignolo di Gallura 2016, senza mai prendersi troppo sul serio ha sorpreso i sardi con la sua innata vis comica che gli ha permesso di declinare in gioco la propria attività lavorativa, quella del pastore, appunto.