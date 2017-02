Uno stand al B-Travel per gli studenti di Santa Teresa

Gli alunni delle classi terza, quarta e quinta dell'IPSCT (Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici) di Santa Teresa Gallura, coordinati dal prof. Daniele Castiglia, riusciranno, dopo molti anni, a realizzare il loro tanto desiderato viaggio d’istruzione . Per riuscirci, hanno compreso quanto fosse necessario coniugare la gita a un obbiettivo condiviso, che permettesse di offrire un servizio alla comunità e ottenere in cambio un supporto economico alla sua concretizzazione.

L’idea è stata quella di trasformare il viaggio di istruzione in viaggio di formazione:

I ragazzi saranno seguiti dalla Presidente del COTA Adriana Pintus, che insegnerà loro segreti e tecniche della promozione turistica, ma parteciperanno anche a un corso di lingua spagnola, con l’insegnante Marco Valerio Scano

Si è partiti dal fatto che la scuola forma operatori turistici, e perciò appariva fondamentale lavorare sulla propria vocazione, che è poi la stessa di Santa Teresa e della Gallura, ovvero il turismo.gli alunni viaggeranno, certamente, ma allo stesso tempo si impegneranno a promuovere Santa Teresa Gallura in una Fiera del Turismo internazionale. Lo faranno dando particolare attenzione alle strutture accessibili per i disabili, animal friendly, creative, ecosostenibili e attente all'ambiente e alla cultura. Per riuscirci, hanno chiesto alle istituzioni e agli operatori del settore un aiuto e una collaborazione. Non si tratta semplicemente di contributi economici raggranellati tra ristoranti, alberghi o B&B (comunque fondamentali, e infatti hanno inserito il progetto in un portale di cowdfunding per le scuole, www.schoolraising.it), ma di un vero lavoro in sinergia con le aziende del settore: alternanza scuola lavoro, affiancamenti, collaborazioni.Il Comune di Santa Teresa, attraverso la dott.ssa Giancarla Occhioni e l’assessore Stefania Taras, ha intuito subito le potenzialità di questo progetto, e ha messo a disposizione una somma per il noleggio dello stand al B-Travel di Barcellona, un’importante fiera internazionale che si svolgerà nella capitale catalana dal 20 al 23 aprile 2017. Lo stand sarà curato in autonomia dalla scuola e dai ragazzi, che naturalmente saranno opportunamente formati allo scopo, grazie a corsi professionalizzanti e approfondimenti didattici sia in orario scolastico che extrascolastico.. Il viaggio avrà quindi una importante finalità professionalizzante, ma permetterà ai ragazzi di realizzare anche il classico viaggio scolastico, in quanto saranno impegnati nello stand in gruppi da quattro, per mezza giornata, mentre il resto del tempo avranno la possibilità di visitare la città e le sue bellezze storico-artistiche. D'altronde non si può valorizzare al meglio il proprio paese, senza aver viaggiato e conosciuto il mondo a propria volta.