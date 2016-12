Capodanno 2017 in Sardegna: tutti gli appuntamenti

Qualche giorno e arriverà l'ultima notte di questo 2016. Tanti hanno già scelto dove e con chi festeggiare l'arrivo del nuovo anno, molti sono ancora indecisi, molti altri proprio non hanno la più pallida idea di cosa fare.Di sicuro, come sempre,, e siamo sicuri soddisferanno i gusti trasversali del pubblico.Vi diamo una mano noi a scegliere, qualora non lo aveste già fatto, dove trascorrere la notte di San Silvestro.Cominciamo da Cagliari , dove il Capodanno sarà "diffuso" in varie piazze cittadine, tra musica, con ospite principale, protagonista dell'edizione 2014 di X-Factor; e poi DJ Set, spettacoli e suggestive videoinstallazioni. Sassari invece arriva, che si esibirà in Piazza d'Italia, dopo una stagione di grande successo con il suo "".

Apertura del concerto affidata al grandissimo, e dopo il concerto la consolle dianimerà la notte.La musica hiphop disarà la colonna sonora principale del Capodanno di Olbia . E a seguire musica sino all'alba condeLa Banchina Dogana del porto di Alghero si trasformerà in una discoteca a cielo aperto: per il Cap d'any arriva la giovanissima cantante spagnola, per ballare sino all'alba.Anche Oristano sceglie un Capodannoin varie piazze: musica rock con le, ma anche balli sardi, DJ Set e Karaoke in piazza.L'di Nuoro sarà la location del concerto di fine anno, con protagonisti Castelsardo , dopo il forfait di Franco Battiato, ha saputo rimediare impeccabilmente: torna in Sardegna, che dopo i tradizionali fuochi di mezzanotte animerà il pubblico con i suoi successi e le ultime hit dell'album "".La musica disarà protagonista a Stintino , con la tribute band "". Sul palco di Piazza del Comune anche il rappere a seguire intrattenimento musicale con(che sostituisce Umberto Tozzi) sarà la protagonista della serata di Arzachena . L'artista pugliese e la sua band saliranno sul palco allestito in Piazza Risorgimento. San Teodoro ha scelto un Capodannosaranno infatti ia far cantare il pubblico teodorino. E dopo il concerto, festa sino all'alba con il DJ Set dideDopo i fuochi di mezzanotte, in Piazza Comando a La Maddalena , saràil protagonista con la sua musica. Il cantante, originario di Dorno, chiuderà un anno di successi del suo ultimo album "". Siniscola invece, nell'ex casello del Genio Civile a, stand di vino, birra e bibite a cura del priorato N.S. di Fatima, e concerto conIl Capodanno a Lanusei sarà diviso in due location: Piazza della Cattedrale e Piazza Giuseppe Pilia, dove si alterneranno sul palco le band(Country Southern),(Rock'n'Roll 50's - Doo Wop),(Italian Rock'n'roll Band). Lodel capodanno sarà il cantante lanuseino, in arte, direttamente daA Fonni, in località, il 2016 sarà chiuso da, che si esibirà al coperto, presso il ristorante della località montana "".