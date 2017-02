Mercatini di Natale a Cagliari: quando le foto sui Social tradiscono le aspettative

Il tempo di fare tre piani di scale a piedi e lasciare il trolley nel b&b a due passi dalla centralissima Via Roma (e si, quando ho prenotato non avevo letto che non ci fosse l'ascensore) e subito vado alla ricerca di un posticino carino per ricaricarmi.

Mangio una buonissima focaccia 'caprese' in un locale tra le viuzze del quartiere Marina, e vado a fare un giro per i mercatini.





A primo impatto li trovo molto carini e originali: ci sono tante casettine in legno che da Piazza Yenne si estendono lungo il corso Vittorio Emanuele.

Mi avvicino e mi rendo conto che la maggior parte di queste, però, offre solo prodotti gastronomici: salsiccia, formaggi, birra artigianale, torrone: insomma più che ai mercatini di Natale mi è sembrato di essere ad una tappa di Cortes Apertas. Sia chiaro, i prodotti sardi sono buonissimi ma almeno a Natale vorrei regalare qualcosa di diverso.

Ci sono comunque degli stand (pochissimi) dove si possono trovare piccoli presepi, porta candele, alberelli decorati e lanterne.





Percorro una Via Manno affollata di gente intenta a fare shopping tra i tanti negozi che offre e arrivo in Piazza Costituzione: anche qui ci sono dei mercatini dove si possono trovare oggettini handmade.





L'indomani mattina decido di visitare il quartiere Castello, vorrei iniziare dal Bastione di Saint Remy, ma lo trovo sbarrato perché chiuso per lavori, così mi tocca prendere l'ascensore panoramico (anche se soffro un po' di vertigini). Quindi attraverso il Giardino di Viale Regina Elena e scopro che li sono posizionate tre bellissime opere realizzate dal Maestro Pinuccio Sciola, lo scultore delle pietre sonore di San Sperate, scomparso lo scorso maggio.





Una volta arrivati lo spettacolo è assicurato, vista mozzafiato sulla città, dalla laguna di Santa Gilla alla Sella del Diavolo.

Passeggiando tra le antiche torri del centro storico merita una visita anche la Cattedrale di Santa Maria, con la sua meravigliosa facciata in stile romanico - pisano.





Ritorno al centro, dopo aver dato uno sguardo anche ai mercatini di Piazza del Carmine (niente da segnalare) ed entro nel famoso store di lusso, rivestito completamente di luci all'esterno che insieme all'albero di Natale del Porto e la stupenda Chiesa di Bonaria (da visitare assolutamente) sono le uniche luminarie degne di nota.

Niente a che vedere con l'originalità di quelle di Sassari, le lanterne installate fuori dai negozi dai commercianti, i coloratissimi paralumi in Forex realizzati in via Luzzati, gli ombrelli di Via Cavour e, poi, quelle di Alghero con "Porto Dentro" ideato da Antonio Marras in Piazza Civica e le altre decorazioni nelle vie del centro storico.





Forse i mercatini di Natale hanno deluso un po' le mie aspettative (sono tornata a casa a mani vuote) ma sono comunque felice di aver passato un fine settimana in una città bellissima e ospitale.