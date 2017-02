E.JA Energia annuncia il concerto di Piero Marras ad Orani

Vi abbiamo annunciato che il 17 dicembre si terrà ad Orani il concerto dedicato al Natale del grande cantautore sardo Piero Marras.L'evento nasce da un'idea di E.ja Energia , che l'anno scorso aveva promosso lo stesso spettacolo al Teatro Massimo di Cagliari.Ce lo raccontapresidente dell'azienda che ha fatto del commercio dell'energia elettrica un inno alla nostra isola."Tutto inizia nel 2013" - una bella scommessa in un mondo che ci vuole quanto più globalizzati - "Avevamo la volontà di stare all'interno di un territorio ben definito, quello regionale, perché siamo sardi ed è qui che vogliamo lavorare!"Ecco spiegato anche il proposito di rendere l'evento di Natale "itinerante": "Siamo presenti in tutta la Sardegna e volevamo farci gli auguri in una location diversa dalla "grande città".

Orani è un pccolo paese carico di energie positive, bellezze paesaggistiche e storiche, basti pensare che nel solo centro storico ci sono 15 chiese. E' amorevolmente vivace e la presenza del museo Nivola crea stimoli culturali di grande spessore".Insomma un ambiente assolutamente in linea con la forza identitaria di E.ja Energia: dal logo fino alla lingua. Si, la lingua. Sappiate che se avrete bisogno di comunicare con uno degli operatori messi a disposizione dall'azienda, lo potrete fare sia in italiano che in sardo.Appuntamento, quindi, al Centro Polivalente Culturale, per gli auguri di Natale insieme alla voce di Piero Marras ed insieme a tutto lo staff di E.ja Energia. Energicamente Sardi.L'evento sarà visibile in diretta streaming su www.ejatv.com e sarà trasmesso via radio da RadioSintony.