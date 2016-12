I Mercatini di Natale 2016 in Sardegna

Passeggiare per le vie, per le piazze che sembrano presepi, tra le bancarelle rosse di velluto, verdi di raso e dorate di cristalli e brillantini: anche questo è Natale e, da qualche anno, i mercatini diventano appuntamento consolidato di questo periodo.Vi diamo una mano a trovare quello più vicino a voi o quello più curioso attraverso un elenco delle principali manifestazioni della nostra bella isola:Iniziamo dalla Mostra Mercato di Natale a Sassari , inserita nel programma di "Natale in Centro Storico".