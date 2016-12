Capodanno 2017 a Sassari: arriva Raphael Gualazzi

Per festeggiare l'arrivo del 2017 il Comune di Sassari regala una serata di musica e allegria.

E' Raphael Gualazzi la star del concerto gratuito che animerà Piazza Italia la Notte di San Silvestro. Il cantante di Urbino si alternerà tra pianoforte e tastiere elettriche, accompagnato dalla sua band con la quale presenterà il suo "Love Live Peace", album ricco di inediti e che farà apprezzare il suo singolo di successo "L'estate di John Wayne".

Questa è la proposta giudicata vincente dalla commissione che ha valutato le quattro offerte presentate per il bando di gara per la realizzazione del capodanno 2016-2017, aggiudicata per l'importo di €96.258.

Ad aprire la serata ci sarà Beppe Dettori, che dal 2006 al 2012 è stato la voce leader dei Tazenda e che nella sua carriera vanta collaborazioni con artisti italiani di caratura internazionale.