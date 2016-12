SardegnaEventi24: donna, social e con lo smartphone sempre in mano

Sapendo che oggi, nella marea del web, cambia tutto rapidamente alla velocità di un clic, bisogna rimanere costantemente aggiornati; questo per noi non vuol dire però tralasciare la qualità di ciò che vi offriamo, su tutti i livelli: dalla grafica del sito web, alla nuova dashboard pensata per inserire ancora più facilmente i vostri contenuti, per noi fondamentali; dagli aggiornamenti sui social alla qualità e varietà contenutistica di ciò che vi proponiamo.

Insomma, ce la mettiamo tutta per offrirvi sempre un servizio all'altezza; ma il giudice del nostro lavoro, come sempre, siete voi.

Ed oggi, i report ci danno diversi elementi di lettura, che convergono su una cosa sola, che per noi significa tutto: SardegnaEventi24 sta crescendo in maniera significativa.

Le analisi dell’ultimo anno sono assolutamente positive, fatto che ci rende orgogliosi ma che ci sprona a fare ancora di più, consci del fatto che i nostri sforzi vengono apprezzati e ripagati dal vostro seguito.

Ecco perché vogliamo rendervi partecipi di questi risultati: alle volte, siamo sinceri, ci hanno sorpreso, altre invece incuriosito, altre ancora fornito nuovi spunti sui quali lavorare.

Abbiamo raffrontato due periodi: l’anno che va da Ottobre 2014 a Ottobre 2015, con quello che va da Ottobre 2015 a Ottobre 2016.

- Il dato che rappresenta un po’ il cardine, il termometro del nostro lavoro, è quello relativo alle visite del sito: abbiamo praticamente raddoppiato i numeri dell’anno precedente. Sono infatti 2.278.817 le sessioni, contro 1.182.998 dell’anno scorso: questo vuol dire un incremento del 92%;

- Lo stesso discorso lo si può fare per gli utenti, anch’essi raddoppiati (1.734.398 vs 870.104, quindi +99%)

- Un dato che ci ha molto colpito, ovviamente in positivo, è quello relativo alle visualizzazioni della singola pagina: l’incremento è qua del +194%; in parole povere, il numero rispetto all’anno precedente è triplicato (6.678.035 vs 2.268.243)

- E parallelamente anche le pagine visualizzate per ogni sessione sono aumentate del 52% (2,93 vs 1.92);

- E' nettamente più bassa la frequenza di rimbalzo: questo vuol dire che visitate più pagine del sito prima di abbandonarlo;

- Ancora, le nuove sessioni (quindi i nuovi visitatori), pur rimanendo sostanzialmente stabili, sono aumentate del 3,95%.

Questi sono i dati generali; non di meno abbiamo avuto conferma di come la nostra presenza sui social sia fondamentale: se per la gran parte (62%) le visite sul nostro sito arrivano dalle ricerche su Google, e dalla ricerca diretta dell’URL (19%), dato questo prevedibile, tra le restanti sorgenti spicca Facebook (12%): sia (e soprattutto) da mobile, che da desktop, dalla nostra fanpage, dai clic sui link e sui post. Con piacere notiamo anche che altri social, come Twitter e Instagram, seppur non paragonabili alla copertura che ci offre Facebook, stanno crescendo.

Quali sono state le pagine più visitate sul sito in quest’ultimo anno?

Dopo la home page, e la pagina generale degli eventi (compreso l’archivio), che sostanzialmente confermano il trend, abbiamo constatato che le visite si concentrano molto sulla sezione Turismo e Sagre, ma anche su quella Musica e Concerti; ancora, risulta evidente come sia importante il comune di interesse: troviamo infatti tra le pagine più visitate quella degli eventi del Comune di Cagliari e quella del Comune di Sassari.

Una menzione a parte merita la pagina relativa al download della cartina della Sardegna: abbiamo notato, con piacere, che è costantemente una delle più visitate come pagina di accesso al sito.

Parlando di Sardegna, quindi ovviamente di mare e vacanze, era ovvio e lecito aspettarsi un picco di visite nei mesi estivi: ciò è avvenuto, ma anche qua le visite nel mese di Agosto 2016 sono cresciute esponenzialmente rispetto alla scorsa estate, con oltre 24.000 visite solo nella giornata di Ferragosto, contro le 14.000 dell’anno precedente. Non a caso la pagina degli eventi del mese di Agosto 2016 risulta essere tra le più visitate di tutto l’anno.

Per quanto riguarda più nel dettaglio Voi, il nostro pubblico, abbiamo notato, non senza un po’ di sorpresa, come il maggior numero di visite (calcolato in base all’indirizzo IP) proviene da Roma e Milano, che insieme costituiscono il 37% del totale delle visite; nell’ordine, Cagliari (9,76%), Sassari (7,51%) Quartu Sant’Elena (4,98%), Oristano (1,81%) e Alghero (1,28%) sono le città sarde che entrano tra le prime dieci città a livello di visite. A completare Firenze (3,27%), e Torino (1,16%).

Allargando l’orizzonte, dopo l’Italia (95%), tra i paesi che visitano di più il sito, troviamo la Germania (0.78%) e gli U.S.A. (0,63%), ai quali seguono tutti paesi europei, come Francia, Regno Unito, Svizzera, Spagna, Olanda e Belgio.

I numeri del report confermano poi il trend dello scorso anno riguardo:

- Fascia di età: al primo posto quella 35-44, seguita da 25-34, 45-54, 55-64, 18-24, e 65+; abbiamo notato però, nella crescita generale, come le fasce dei più giovani (18-24 e 25-34) siano quelle che stanno crescendo a livello di nuove visite;

- Sesso, con le donne che sono in netta maggioranza: 938.000 contro le 606.000 visite degli uomini;

- Il Mobile, che è un dato in sempre maggiore crescita, come da previsioni: più del 58% delle visite avviene da cellulare, quasi il doppio rispetto alle visite desktop (32%). Chi visita da Tablet invece costituisce il 9% del totale;

- Interessi: in base alle categorie di affinità, ai primi posti troviamo gli appassionati di Cinema e TV, seguiti da chi segue le news giornalmente, e dagli appassionati di viaggio; spiccano anche gli appassionati di cucina, in costante aumento;

- Segmento in-market: primariamente, chi visita il nostro sito visita siti di Viaggio, sia a livello culturale, che organizzativo e di sistemazione, nello specifico in Europa.

Questi sono sono i dati che abbiamo voluto condividere con voi: si tratta di numeri, che danno la dimensione del nostro lavoro e dei risultati del nostro impegno quotidiano; i cui destinatari, ovviamente, siete Voi, ed e a Voi che diciamo ancora una volta grazie, per come e quanto ci seguite.

Come abbiamo sempre pensato, siete voi la nostra voce, la benzina per il nostro motore. E cogliamo l’occasione per comunicarvi che presto ci saranno grosse novità per SardegnaEventi24: non vi resta che continuare a seguirci per scoprire cosa stiamo pensando per voi.