Glocal16: se il Festival fosse un racconto

Milano

Si parte:

Finalmente mi tuffo nel festival

Tanti ragazzi che che sognano ancora di fare giornalismo

algoritmi

18 novembre. Tocca a SardegnaEventi24

Ho raccontato tutto:

"Siamo umanisti o informatici?"

"Siamo ciò per cui abbiamo iniziato a fare questo lavoro".

"Siete un validissimo esempio di nuovo giornalismo"

il digitale cambia il mondo e la rete è il modo in cui viviamo.

A questo sentimento, per natura, alterno momenti dove il mio ego si fa spazio prepotente e dico a me stessa: "Smetti di avere questi pensieri, sennò gli altri se ne accorgono".Ed eccomi qui.. Cappotto? Datemi una coperta, una borsa dell'acqua calda, uno scafandro da palombaro. Che diamine ha questo posto? Sono partita dai tropici e sono atterrata in Siberia. Va bene, dai mi attrezzerò dopo con un cappello, una sciarpa, dei guanti, forse un passamontagna.pullman, Stazione Centrale, treno fino a Porta Garibaldi, compro un libro, cambio treno, 117 kilometri direzione Varese.Varese è immersa nella nebbia, gli alberi hanno foglie, rami e brina, una brina bianca, fittissima, saprei come definirla in sardo, ma in italiano no, non mi viene.Mi gusto un po' quella cittadina così lombarda e prenatalizia, tra negozi di dolciumi, storiche caffetterie e boutique. Alla fine non ho comprato un cappello, mi sono lasciata conquistare da quell'aria frizzantina.. Seminari, workshpo, barcamp, appuntamenti di ogni genere e presto sono travolta dall'entusiasmo. Sapevo di partecipare a qualcosa di interessante, ma il livello degli incontri a cui partecipo è davvero alto e l'energia che si respira è ottima, propositiva.. Li guardo e penso a me qualche anno prima, a quell'adrenalina che danno i sogni, quella voglia di scrivere e raccontare. I temi, però, sono parecchio cambiati dalle mie prime lezioni all'università. Una rivoluzione ha spazzato via la mia amata carta e una tonnellata di convinzioni sullo scrivere, lasciando spazio adche decidono quello che devi leggere, quello che devi sapere ed, eventualmente, come una notizia debba essere raccontata.Ci si interroga proprio su questo, su quanto la professione sia cambiata, su quale sia il nostro ruolo, sul perché ciò che abbiamo appreso il lunedì mattina, probabilmente non è più valido alla sera. La velocità, il tempo, la cronologia che oggi ha un peso diverso, un senso molto più evoluto nel racconto.Alla sera prendo un taxi verso l'albergo. Riguardo quelle frasi appuntate nel Moleskine: il mondo dell'informazione è cambiato così velocemente che non mi sono accorta del tempo trascorso da quell'immagine di ragazzina che curava gli aggettivi come figli e annusava le pagine del Corriere fino ad inebriarsi.. Il mio turno viene dopo l'intervento della responsabile del team che ha curato la comunicazione social del terremoto del Centro Italia. Penso che non sarà facile per me, dopo un intervento così forte dal punto di vista emozionale, parlare di eventi, turismo, mare. Comunque sono lì, ballerò, canterò, farò battute se necessario, ma prometto, sentiranno la nostra storia.E così dopo dieci minuti scade il tempo a disposizione.la partecipazione attiva dei nostri lettori, la possibilità di creare valore con il digitale, l'80% dei contenuti che vengono inviati dai reporter, i 3700 iscritti alla piattaforma, quel traffico che segna +94% negli ultimi dodici mesi, il successo dei social, la nostra community, la filiera corta della notizia, l'affiliazione, gli 8 editori locali, e questo nostro viaggio che continua seguendo il proposito di non tradire mai chi ha creduto in noi.Io, lo so, sono sempre più sentimentale che tecnica, a se dovessi rispondere ad una delle domande di queste giornate, non avrei dubbi:Da questa esperienza porto a casa il ricordo di un caffè buonissimo che sapeva di quello di mia nonna, la tassista che guida con tacco 15 (l'ho notato perché io non so guidare con i tacchi, ed ecco ero gelosa), il libro di Elena Ferrante che mi ha tenuto compagnia nei momenti liberi (si, ho comprato un libro di Elena Ferrante, e allora? Dopo tutto il clamore ero curiosa! Non fate i lettori impegnati, perché io in viaggio leggo pure Topolino e non lo nascondo).Poi che altro... ah si, ecco, porterò a casa quella frase:o quegli occhi attenti a registrare i nostri numeri, le nostre conquiste. Conserverò la fretta di scrivere su un foglio di carta che