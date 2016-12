Gli eventi invernali in Sardegna: ecco cosa fare

In realtà la Sardegna ci mostra il suo lato più autentico proprio in inverno, quando le spiagge sono deserte e i turisti sono tornati a casa.

Questa regione è ricca di sagre e feste paesane, che vantano una storia antica: la componente religiosa gioca un ruolo centrale in ciascun evento e si coniuga armoniosamente con temi folkloristici, enogastronomia, musica e tradizioni artigianali.

Andiamo allora a scoprire gli eventi più importanti che si svolgono in Sardegna da Novembre a Febbraio.

Novembre: Su Prugadoriu

In occasione della commemorazione dei defunti il paesino di Seui, incastonato tra i monti di Ogliastra e Barbagia, si anima con una festa che rappresenta un vero tuffo nel passato.

Durante la notte del 31 Ottobre in questa remota parte della Sardegna è tradizione preparare una cena completa tenendo il tavolo apparecchiato per tutta la notte, in modo che le anime dei defunti possano continuare a condividere le gioie della buona tavola con i propri cari.

La cena è composta da maccheroni fatti a mano, da un bicchiere di vino e da una brocca d' acqua, posizionata su una tavola priva di posate. Il tutto viene illuminato da una candela, che serve per guidare le anime dei defunti durante la cena.

In paese le vie sono animate da canti e balli, con gli antichi magazzini trasformati in spazi espositivi in cui i pastori espongono i loro prodotti, coinvolgendo i visitatori in degustazioni di ottimi vini e formaggi.

Dicembre: la magia dei mercatini di Natale

La tradizione dei mercatini di Natale è sbarcata recentemente in Sardegna ed è un evento molto apprezzato da grandi e piccini.

Il mercato più famoso si svolge in Piazza Del Carmine a Cagliari, dove per tutto il mese di Dicembre è possibile lanciarsi in uno shopping sfrenato: oltre ad alberi di Natale e statuine del Presepe si possono acquistare torroni, croccanti, miele, frutta secca, formaggi, vini e dolci tipici. Il nostro consiglio per visitare e scoprire le bellezze del capoluogo Sardo e dintorni, è quello di noleggiare un'auto all'aeroporto di Cagliari, una volta atterrati, prenotandola prima, in modo da evitare code e risparmiare tempo e denaro.

Non perdetevi il fantastico torrone al mirto né le "seadas", il tipico dolcetto sardo a base di semola, formaggio e miele. Delizioso!

Gennaio: la Festa di Sant'Antonio Abate

Questa festa si svolge il 16 gennaio ed è dedicata ad Antonio Abate, il Santo che secondo la leggenda riuscì a rubare il fuoco dall'inferno per farne dono agli uomini. Per celebrare l'evento si costruiscono enormi falò a forma di cono, che raggiungono anche i 20 metri di altezza e che vengono incendiati dopo il tramonto. Tutta la comunità balla e canta attorno a questi fuochi votivi ricordando le gesta di Sant'Antonio e festeggiando con un enorme banchetto a base di capretto arrosto ed ottimo vino rosso.

Febbraio: la magia del Carnevale

Il mese più breve dell'anno in Sardegna si accende di mille colori durante le celebrazioni di Carnevale.

Questa festa é molto sentita in tutta l'isola e viene interpretata in modo diverso da paese a paese. Possiamo citare tra gli eventi più famosi la Sartiglia di Oristano, una emozionante giostra equestre in cui i cavalieri si lanciano alla conquista della "stella", sfidandosi in acrobazie mozzafiato.

O ancora si potrebbe citare il “Carrasegare olbiesu”, ossia il Carnevale di Olbia, dove i locali e i turisti si mescolano in un insieme di colori, animando le strade della città.

L'emozione che si prova assistendo a questa manifestazione è indescrivibile e va vissuta almeno una volta nella vita.

E allora che cosa state aspettando? Venite a scoprire le meraviglie della Sardegna in inverno!