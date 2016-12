Il Comune di Cagliari con i suoi Musei Civici e Beni Culturali aderisce all’iniziativa 18App , un bonus cultura per i diciottenni. La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208) assegna a tutti i giovani classe 1998 , che compiono o hanno compiuto diciotto anni nell'anno 2016, un Bonus Cultura di 500,00 euro da spendere in cultura .

Lo scopo è quello di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale. Il programma, permette di spendere il bonus in cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza.

Il bonus, operativo dal 3 novembre 2016 , può essere utilizzato per l'acquisto dei biglietti di ingresso ai seguenti Siti e Musei Civici:





Galleria Comunale d’Arte

Palazzo di Città

Museo d’Arte Siamese Stefano Cardu

Torre di San Pancrazio

Torre dell’Elefante

Villa di Tigellio

Grotta della Vipera





Per ottenere in bonus occorre accedere all’app dedicata dal Ministero e scaricare i buoni che potranno esser salvati su smartphone oppure stampati su carta. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.18app.italia.it