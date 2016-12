Grande attesa per Raphael Gualazzi a Cagliari

Cresce l'attesa per il ritorno nell'isola di Raphael Gualazzi. Il pianista nato a Urbino, assente dai palcoscenici sardi dal 2013, si appresta a ritornare on stage a Cagliari per una esclusiva tappa da tutto esaurito, del travolgente tour del nuovo album di inediti "Love Life Peace".

da Palestrina in Piazza Ennio Porrino.

Raphael Gualazzi classe 1981, con "Love Life Peace" rompe un silenzio lungo quasi due anni dal suo precedente album e con questa raccolta di inediti riprende a far parlare la musica. Nelle tracce di “Love Life Peace” Gualazzi ripercorre, con rinnovata fantasia creativa, i generi musicali a lui più cari. Riflessivo e allo stesso tempo appassionato, timido ma, incontenibile, è tra i talenti più limpidi del panorama musicale italiano degli ultimi anni: un vero e proprio “artigiano della musica”.

Anche nell'unica data in programma nel capoluogo isolano Raphael Gualazzi, alternandosi tra pianoforte e tastiere elettriche, sarà accompagnato sul palcoscenico da una speciale band: sei musicisti (alcuni anche coristi) polistrumentisti con una sezione fiati composta da tromba, sax e trombone, una sezione ritmica con chitarra, contrabbasso e batteria.

La set list spazierà dai nuovi brani di “Love Life Peace” fino ai grandi successi contenuti negli album "Reality and Fantasy" e "Happy Mistake". Il repertorio sarà riarrangiato da Gualazzi nella sua usuale dimensione di 'divertissement' musicale, sfiorando l'unicità dei colori del jazz, la dolcezza di alcune pop ballad, il ritmo incalzante delle sonorità latine tradizionali e l'intensità della musica soul. Alcuni brani saranno da ballare sulla sedia, altri da sentire dentro il cuore.

Per questo eccezionale appuntamento proposto dalla SEM Organizzazione Soc Coop. la disponibilità dei biglietti in prevendita è in esaurimento, infatti, dopo aver venduto quasi tutti i posti in platea, per far fronte alle numerose richieste, l'organizzazione ha deciso di aprire anche la galleria del teatro. I ticket ancora disponibili sono reperibili presso i circuiti nazionali e regionali:

www.boxofficesardegna.it (Box Office, Viale R. Margherita 43, tel. 070 657428; e mail: info@boxofficesardegna.it) - www.liveticket.it - www.spettacoliemusica.it;

“Love Life Peace Tour” è una produzione Massimo Levantini per Live Nation (www.livenation.it - info@livenation.it, tel. 02 53006501)

Info organizzazione:

SEM Organizzazione Soc. Coop.

Tel. +39 070 530594

E mail: semorganizzazione@gmail.com

E mail: info@spettacoliemusica.it

www.spettacoliemusica.it





Ufficio Stampa

Antonio Rombi

mobile: +39 392 4650 631

mobile: +39 349 3571 694

E mail: ant.rombi@gmail.com