Le Messaggerie Sarde di Sassari raccontano le Donne "Grandi come la Terra"

Sai quella scala con i gradini in legno con sopra la macchia chiara di chi, salendo e scendendo, ha lasciato il suo segno? Sai quel profumo di carta, di inchiostro, di libri non ancora aperti, o poco aperti, solo sbirciati? Sai quell'ansia che ti prende passando tra gli scaffali, quell'ansia di sapere, di portarti a casa un po' di quel profumo così gradevole, così accogliente, così... beh lo sai, se ci sei stato, lo sai.



Stamattina ero lì.

Tiziana

Sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo

la cultura ci salverà

E' scritto lì il suo sogno:

"Fai vedere il bello della forza delle donne, fallo vedere a tutti e per tutti, donne e uomini. Rendi comprensibili quei messaggi, affinché vengano giù i muri della divergenza"

Com un soldat

soldat

Avevo appuntamento con, seconda generazione di, ormai, quattro generazioni che tirano su le serrande delleLa guardo e mi sembra anche lei un libro. Con la copertina chiarissima e un tocco di colore al centro. Dentro trovi la sua storia, di suo padre prima di lei, di suo figlio, di sua nipote. La storia di quella predisposizione, forse frutto della genetica, di certo naturale amore per quel mestiere fatto di "Chi me lo fa fare? - Chi te lo fa fare?". Dentro ci sono le donne, la bellezza e la forza. C'è "".Tiziana mi spiega perfettamente che cambiamento vuole vedere: ha paura di sembrare patetica mentre mi dice che "", mentre io la trovo logica, semplicemente una pagina del suo libro.i messaggi che passano attraverso i testi, la volontà di redimere un periodo storico che dimentica che "migliorarsi" attraverso i libri non passerà mai di moda.Allora Le Messaggerie prendono l'impegno di ripartire da lì: dai testi e dalle donne, da quelle che con la loro scrittura e con la loro arte divengono "" per il semplice fatto che i loro messaggi possono essere "per" e non "contro".. Tiziana condensa quel semplice concetto in una serie di incontri all'interno della libreria, con le donne, per le donne e per gli uomini. Per tutti quelli che credono nel potere delle parole. Il 7 aprile sarà Claudia Crabuzza con le sue parole, la sua poetica, i suoi testi dove spesso racconta le donne e la loro guerra quotidiana, perché per lei le donne sono "".E anche per me lo sono.Saluto Tiziana, lei è un. Anch'io lo sono.